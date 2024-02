Consumo de álcool aos 18 anos aumentou e é o valor mais alto em sete anos

O consumo de álcool aos 18 anos aumentou de 10% para 13% entre 2021 e 2022.

Trata-se do valor mais alto dos últimos sete anos, segundo um inquérito do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD).

Na Madeira, os valores do consumo de álcool aos 18 anos duplicaram. Foi a região onde houve um aumento mais significativo nesta faixa etária, seguida pelo norte.



Em todas as regiões do país, o consumo aumento de forma diária, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira.

No total, no Alentejo teve a prevalência mais alta do consumo, segundo o SICAD.