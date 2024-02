Aviso laranja em sete distritos na quinta e sexta-feira, devido à agitação marítima

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa que sete distritos do continente vão estar sob aviso laranja na quinta e na sexta-feira devido à previsão de agitação marítima.

As previsões apontam para ondas de noroeste com 5 a 7 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00 de quinta-feira devido à agitação marítima, passando depois a laranja entre as 18h00 de quinta-feira e as 7h00 sexta-feira.

Faro, Setúbal e Beja vão estar sob aviso laranja entre as 00h00 e as 7h00 de sexta-feira, por causa do estado do mar, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

Para esta terça-feira, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade por nuvens altas nas regiões Norte e Centro a partir do meio da tarde.

O vento será fraco a moderado de leste/nordeste, rodando temporariamente para norte na faixa costeira ocidental durante a tarde e soprando por vezes forte nas terras altas até ao fim da manhã.

De acordo com o IPMA, prevê-se ainda formação de geada em alguns locais do Nordeste Transmontano e Beira Alta, acentuado arrefecimento noturno e pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e pequena subida na região Sul.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 24ºC em Setúbal e os 17ºC em Vila Real e na Guarda. Já as mínimas variam entre os 14ºC em Faro e os 3ºC em Bragança.