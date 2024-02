Sindicato dos Jornalistas marca greve para 14 de março

Contra os baixos salários dos jornalistas, a precariedade e a degradação das condições de trabalho do setor. Estes são os motivos que o sindicato dos Jornalistas alega para convocar uma greve para 14 de março.



"Vamos parar no dia 14 de março para exigir contratos de trabalho estáveis. Paramos para exigir aumento geral dos salários, não é aceitável que uma profissão com esta relevância e exigência seja paga com salários que mal chegam para sobreviver", afirmou o presidente do sindicato, em conferência de imprensa.

Luís Simões recordou que, em janeiro, durante o V Congresso dos Jornalistas, foi aprovada por unanimidade a realização de uma greve geral. Para mais tarde ficou a tomada de decisão sobre a data - o sindicato ficou mandato para fazê-lo e escolheu 14 de março, uma quinta-feira.