Sete mortos em acidentes na estrada durante fim de semana

Sete pessoas morreram e nove ficaram feridas com gravidade em acidentes rodoviários no último sábado e domingo, segundo dados provisórios da sinistralidade disponíveis na página da internet da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Entre a 00h00 de sábado e as 24 horas de domingo, a GNR contabilizou, na sua área de atuação, 288 acidentes, que causaram sete mortos, nove feridos graves e 109 ligeiros.

No sábado foram registados 146 acidentes, três mortos (nos distritos de Leiria, Coimbra e Beja), quatro feridos graves e 52 ligeiros.

De acordo com os dados da GNR, no domingo ocorreram 142 acidentes rodoviários, que provocaram quatro mortos (nos distritos do Porto, Santarém e Leiria), cinco feridos graves e 57 ligeiros.

Segundo a GNR, entre segunda e sexta-feira tinham sido registados 911 acidentes, que causaram um morto (na terça-feira no distrito de Braga).