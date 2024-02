Semana arranca com sol, chuva regressa quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de muito nublado nas regiões Norte e Centro até ao meio da manhã e na região Sul a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado de leste/nordeste, sendo de norte na faixa costeira ocidental durante a tarde, soprando por vezes forte nas terras altas a partir do final da tarde.

Segundo o IPMA, em alguns locais do litoral Norte e Centro espera-se neblina ou nevoeiro matinal.

As previsões apontam ainda para acentuado arrefecimento noturno.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 22ºC em Leiria e os 16ºC na Guarda. Já as mínimas variam entre os 12ºC em Faro e os 4ºC em Bragança.

À Renascença, a meteorologista do IPMA Ângela Lourenço adianta que a partir de quarta-feira as previsões apontam para chuva no Minho e Douro litoral, que chegará a todo o país na quinta-feira e se prolongará até ao fim de semana seguinte.

Está prevista também uma descida da temperatura, que se sentirá mais na quinta e na sexta-feira.