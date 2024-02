Polícias em protesto no Capitólio

Muitos dos polícias que participavam na concentração desta segunda-feira na Praça do Comércio, em Lisboa, estão a dirigir-se para o Capitólio, onde vai decorrer o debate eleitoral entre os líderes do PS e do PSD.

Os elementos da PSP e da GNR estão a ocupar toda a largura da Rua da Prata, na baixa lisboeta, sem que antes tivesse sido cortado o trânsito.

No trajeto, os manifestantes assobiam e gritam "Polícia unida jamais será vencida".

O protesto junto ao Capitólio foi marcado nas redes sociais pelo "movimento Inop" e não tem a participação da plataforma que congrega sindicatos da PSP e associações da GNR.

O Capitólio acolhe esta segunda-feira o debate entre os líderes do PS, Pedro Nuno Santos, e da Aliança Democrática, Luís Montenegro, para as eleições antecipadas de 10 de março.