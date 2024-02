Sócrates acusa juízas da Relação de mudarem factos e crime

O ex-primeiro-ministro José Sócrates acusa as juízas do Tribunal da Relação de usarem uma citação falsa no acórdão da Operação Marquês e de mudarem os factos e a qualificação de um crime de corrupção que lhe é imputado. José Sócrates defende que as juízas do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), que o pronunciaram por 22 crimes, designadamente corrupção, branqueamento de capitais e fraude fiscal, alteraram, "de forma completamente abusiva", os factos e um crime de que ele é acusado no âmbito da Operação Marquês. Numa nota enviada à Lusa, José Sócrates argumenta que o Ministério Público (MP) não tinha legitimidade para pedir a alteração da qualificação jurídica dos crimes de que é acusado e que as juízas da Relação não deveriam ter aceitado a mudança da qualificação do crime de corrupção de ato lícito para ato ilícito. "Quase sete anos depois [da acusação], de forma completamente abusiva, de modo a surpreender os visados, que nunca se puderam defender desta acusação, as senhoras juízas mudam os factos e mudam o crime", escreve o antigo governante na nota enviada à Lusa.

Em 25 de janeiro, quando se conheceu a decisão do TRL de levar Sócrates a julgamento, o advogado Pedro Marinho Falcão já admitia contestar a decisão por causa do pedido do MP de alertar a qualificação do crime de corrupção. "Há questões que são controversas do ponto de vista constitucional. De tal forma que a Relação invoca um acórdão do TC de junho de 2023. Entenderam que o crime de corrupção está mal qualificado. Estava qualificado como corrupção sem determinação concreta do ato praticado, que tem pena de três anos e prescrevia ao fim de cinco anos. A Relação qualificou como corrupção de titular de cargo político para ato ilícito, em que a pena é de oito anos e o prazo de prescrição é de 10 anos", argumentou na altura o advogado de Sócrates. Na nota enviada hoje à agência Lusa, o próprio José Sócrates argumenta que as juízas desembargadoras não deveriam ter aceitado a alteração porque a acusação de corrupção por ato lícito inicialmente feita pelo MP não foi um erro, "mas uma escolha" e "uma decisão ponderada dos procuradores". "E a razão dessa escolha é fácil de identificar -- desta forma, feita a escolha pelo ato lícito, os procuradores estavam dispensados de provar a ilicitude dos factos alegados", alega o ex-governante.