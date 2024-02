Próxima semana arranca com sol, mas chuva chega na quarta-feira

A próxima semana vai arrancar com sol e as temperaturas máximas podem chegar aos 23º C em algumas zonas do país, mas a chuva deverá voltar a meio da semana.

À Renascença, a meteorologista do IPMA ngela Lourenço indica previsões de chuva no Minho e Douro litoral a partir de quarta-feira, que chegará a todo o país na quinta-feira e se prolongará até ao fim de semana seguinte.

Com a mudança do tempo haverá descida da temperatura, que se sentirá mais na quinta e depois na sexta-feira.

O início da próxima semana terá temperaturas amenas, que não vão ultrapassar os 20 graus, com a mudança do tempo a trazer no final de quinta-feira e na sexta a possibilidade de queda de neve nas terras altas.