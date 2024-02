Comunidade Vida e Paz. Estratégia "esquece a pessoa" e a realidade da fome em Lisboa

A Comunidade Vida e Paz lamenta que a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA), para a qual termina consulta pública este domingo e que deverá vigorar no período 2025-2030, seja "quase uma estratégia para a habitação" e que "esquece a pessoa".

“Devia estar mais centrada na pessoa. Foca-se muito na prevenção, nomeadamente na questão da habitação, mas historicamente as pessoas em situação de sem-abrigo são pessoas com problemas relacionados com a saúde mental, ou em fase de processo de adição. Portanto, se não tratarmos a pessoa e as sua problemáticas, focarmo-nos quase exclusivamente nas questões da habitação não me parece a melhor solução”, afirma Horácio Felix, o presidente, em entrevista à Renascença.



No dia em que termina a consulta publica do documento, o responsável sublinha que por exemplo não se vê “ali a questão da alimentação e se pegarmos na pirâmide das necessidades de Maslow, verificamos que sem cuidarmos do processo básico de sobrevivência tudo o resto não se consegue atingir”. “É uma realidade que nós sentimos muito na cidade de Lisboa em que existem de facto pessoas a passar fome e se não as alimentarmos o esforço feito noutras vertentes acaba por ser infrutífero porque as pessoas precisam em primeiro de sobreviver”; reforça.

Horário Félix afirma que a estratégia “quase mais parece uma estratégia mais ligada à questão da falta de habitação do que do cuidar das pessoas”.

“É evidente que existe aqui uma nova realidade, que é a questão da imigração de pessoas que estão na rua por falta de meios financeiros e isso terá que ser também cuidado, nomeadamente com a promoção de emprego e de local onde possam estar com dignidade. Mas, no fundo, estamos perante um documento bem elaborado, mas pouco concretizável”, conclui.