Homem de 70 anos morre atropelado por mota na VCI no Porto

Um homem com cerca de 70 anos morreu esta sexta-feira depois de ter sido atropelado por um motociclo na Via de Cintura Interna (VCI) no Porto, adiantou à Lusa fonte da PSP.

Fonte do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP) explicou que o homem circulava a pé junto à saída para Paranhos, no sentido Freixo-Arrábida, quando foi colhido pelo motociclo.

O acidente ocorreu por volta das 20h00 e o condutor do motociclo sofreu ferimentos ligeiros, tendo sido transportado para uma unidade hospitalar, acrescentou.

No local estiveram elementos do INEM e da força policial.