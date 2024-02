Mais de 12 mil cartas de navegador de recreio emitidas em 2023

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) emitiu 12.498 cartas de navegador de recreio em 2023.

Estas cartas aplicam-se a embarcações motorizadas, que têm maior risco associado por se afastarem em maiores distâncias da costa, o que exige uma formação adequada.

A DGRM destaca que foi ultrapassado, de novo, o marco de 12.000 cartas, como no ano anterior, tendo-se vrificado também um aumento de emissão de cartas de categorias superiores, nomeadamente de Patrão Local e Patrão de Costa.

O diretor geral da DGRM, José Carlos Simão, explica que os navegadores que, previamente, tinham cartas de categorias inferiores, "ganham gosto pelo mar", e adquirem cartas de níveis acima para "terem um alcance geográfico mais dilatado, poderem ir para mais longe com a sua embarcação, porque cada categoria tem limite em termos de distância do porto".

O aumento da procura de cartas de navegador de recreio registou-se, especialmente, a partir do período da pandemia. "Quando as pessoas se queriam isolar, de alguma forma, muitas delas optaram por fazê-lo através de embarcações, portanto, o número de aquisições e de novos registos de embarcações de recreio durante a pandemia cresceu bastante, foi uma das atividades que mais cresceu", explica o diretor-geral.

Na sequência deste aumento da procura, houve um aumento de formação prevista na lei para as diferentes categorias. José Carlos Simão explica que isto é um aspeto "muito positivo", já que os navegadores "têm mais competências adquiridas, porque, à medida que a categoria vai aumentado, a exigência formativa é mais elevada e as pessoas ficam mais capacitadas para andar no mar".

Quanto ao desgaste ambiental que poderá resultar deste aumento de navegações, José Carlos Simão clarifica que hoje as embarcações são também, "mais amigas do ambiente", devido aos "critérios e construção dos materiais utilizados e a própria monotorização com critérios muito mais apertados".

"Uma embarcação destas, de recreio, emite na ordem dos 80% menos de ruído que as mais antigas emitiam."

Existem cerca de 80 escolas de formação náutica de recreio distribuídas pelos 2.500 km de costa em Portugal. As escolas disponibilizam uma formação teórica e prática, que termina com a realização de um exame que concede a emissão das cartas. A área com mais formação é Lisboa e Vale do Tejo, seguida pela zona do Porto, Matosinhos e Póvoa do Varzim.

O mercado de embarcações de recreio está em crescimento, e tornou-se mais atrativo com a recente alteração da legislação para a utilização deste tipo de embarcações. "Somos um país com cerca de 2500 km de costa, portanto temos um potencial enorme para esta atividade e esta nova legislação olhou para esta nova realidade, para a evolução do setor, e incorporou as respostas necessárias para que esta atividade se dinamize adequadamente", explica o diretor-geral da DGRM.