Madeira. Havia provas para deter suspeitos, garante PGR

O Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu esta sexta-feira um comunicado em que defende que as detenções da Madeira foram feitas de “forma consistente e sustentada”.



A operação, realça o órgão superior do Ministério Público, “foi ponderada pelas três magistradas que dirigem as investigações e pelo diretor do DCIAP”. As provas recolhidas até então "apontavam indiciariamente, de forma consistente e sustentada, para o cometimento de um conjunto de ilícitos” e para a "necessidade de aplicação de medidas de coação mais gravosas do que o termo de identidade e residência”, pelo que foi decidido avançar com a operação de buscas e detenção.