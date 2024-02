Chuva no fim de semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta sexta-feira, períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir da tarde, exceto em alguns locais do litoral oeste.

As previsões apontam ainda para aguaceiros fracos até ao fim da manhã nas regiões Norte e Centro, mais prováveis no litoral a norte do Cabo Carvoeiro e para a possibilidade de chuva fraca no final do dia em alguns locais do litoral Centro.

O vento será em geral fraco predominando de noroeste, rodando gradualmente para o quadrante sul no litoral Norte e Centro, e soprando por vezes moderado a forte (até 40 km/h) nas terras altas do Centro e Sul até ao início da tarde.

O IPMA aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais, mais provável no Nordeste transmontano e descida de temperatura, em especial da mínima e no interior.

No sábado, o céu deverá apresentar-se geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã em alguns locais do litoral oeste.

O vento soprará em geral fraco predominando do quadrante norte, soprando por vezes moderado nas serras algarvias.

Segundo o IPMA, há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal, de formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro, pequena descida da temperatura mínima e subida da temperatura máxima, em especial nas regiões Norte e Centro.

Para domingo, as previsões apontam para períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo na região Sul a partir da manhã, ocorrência de precipitação fraca na região Norte e pequena subida da temperatura máxima no Interior.

Aviso amarelo nos grupos Central e Ocidental dos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu o aviso amarelo para as ilhas açorianas dos grupos Central e Ocidental, devido às previsões de agitação marítima.

Nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo), o aviso amarelo devido à agitação marítima vai vigorar entre as 12h00 de sábado (mais uma hora em Lisboa).

No grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) o aviso amarelo, também devido à agitação marítima, vigora até às 21h00 de sexta-feira, com ondas de oeste.

A Autoridade Marítima Nacional e a Marinha alertaram na quinta-feira para o agravamento das condições meteorológicas nos Açores até domingo, devido ao vento e à agitação marítima.

A agitação marítima “será caracterizada por ondulação proveniente de noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os sete metros e uma altura máxima de 13 metros, com período médio entre os 16 e os 20 segundos.