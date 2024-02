Aumenta para nove os casos de sarampo confirmados desde janeiro

Um novo caso importado de sarampo foi confirmado esta sexta-feira na Região de Lisboa e Vale do Tejo, indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Trata-se de pessoa do sexo masculino, de 16 anos de idade, não residente em Portugal e não vacinado contra o sarampo", adianta a DGS, em comunicado.



O caso foi confirmado laboratorialmente pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).



Desde o dia 11 de janeiro deste ano, foram confirmados nove casos de sarampo: três casos na Região de Lisboa e Vale do Tejo e seis casos na Região Norte, enumera a DGS.

A Direção-Geral da Saúde reforça o apelo à vacinação contra o sarampo, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação.

Quem esteve em contacto com uma pessoa com sarampo deve contactar a Linha SNS 24, através do número de telefone 808 24 24 24.