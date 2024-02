Abordar temas sensíveis na escola sem falar com os pais é "uma receita para a asneira"

Entretanto, em 2012 licenciaram-se 7214 pessoas na área de educação, enquanto em 2022 foram 3800 pessoas. Se hoje já temos falta de recrutamento em alguns grupos disciplinares e muitos alunos sem aulas, no futuro isto vai agravar-se, porque não estamos a repor as gerações.

É um problema estrutural do nosso sistema e é um bocadinho estranho só agora se estar a falar dele quando a casa está a arder, quando já sabíamos que a casa iria estar a arder nesta altura. A falta de professores deriva do facto de, no final dos anos 1970, 80 e 90, ter havido uma expansão muito rápida e muito grande do sistema de ensino. Foi necessário recrutar dezenas de milhares de professores ao longo dessas décadas. O que sucede é que estamos a fechar os 50 anos do 25 de Abril e estes professores da década de 80 e 90 têm 40 anos de serviço, ou seja, estão a aproximar-se da idade da reforma e é absolutamente previsível que vá haver uma aceleração e vai haver muitas reformas todos os anos.

Acima de tudo, parece haver um consenso e, portanto, seguramente será resolvido. O que era mesmo importante é falarmos das questões estruturais, que são desafios para o sistema de ensino e que se não for feito nada, arriscamos a que esta grande queda nos resultados do PISA continue a acentuar-se ao longo dos anos.

Parece que até ao momento, infelizmente, a grande questão da educação, que tem sido discutida na praça pública, é a recuperação do tempo de serviço pelos professores do ensino público estatal. Não negamos a importância dessa questão, mas essa não é a única e, se calhar, nem é a principal do ponto de vista estrutural do sistema de ensino português.

Ao nível das propostas eleitorais, têm sido objetivas relativamente à educação no seu todo, ou estão muito centradas na questão dos professores e recuperação do tempo de serviço congelado?

Queiroz e Melo defende ainda que não é possível haver “um sistema educativo sem nenhum tipo de responsabilização pelos resultados” , por isso, vê com bons olhos o regresso de exames ou provas de aferição no final do 1.º e 2.º ciclo de escolaridade.

O poder político acordou tarde para o problema da falta de professores, diz o diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), lamentando que só agora se esteja a falar dele “quando a casa está a arder”. Por isso, Rodrigo Queiroz e Melo defende mudanças estruturais para libertar mais docentes para o ensino. Em entrevista à Renascença - a propósito das legislativas - o também conselheiro de Educação aponta outro desafio: o aumento do número de alunos imigrantes nas escolas que pode fazer crescer os conflitos sociais se os políticos ignorarem medidas que promovam a integração.

De sublinhar que um dos grandes problemas do sistema, e que afasta as pessoas da profissão, é que destes milhares de professores que o Estado recruta todos os anos, a muitos está a oferecer horários incompletos, que não pagam quase nada, e ninguém vai trabalhar para o Algarve para ganhar 300 ou 400 euros. Enquanto se forem para um horário completo, as pessoas já estão disponíveis para mudar a sua vida, por isso, parece-nos que a questão do segundo ciclo é muito importante.

Parece-nos que sim. Em primeiro lugar, era altura de olharmos definitivamente para esta questão do segundo ciclo. Portugal é o único país do mundo, de acordo com todos os estudos que conhecemos, com o quinto e sexto ano, separados do terceiro e do primeiro ciclo. Na generalidade dos nossos parceiros europeus, o que temos é um primeiro ciclo de seis anos. O que é que isso significa? Acima de tudo, que o quinto e o sexto ano podem ter menor expressão curricular.

Eu acredito que 50 anos depois do 25 de Abril, Portugal é um país livre. Penso que haverá um governo adulto capaz de agir, aliás, ao longo do tempo já tivemos muitos exemplos de questões importantes no ensino que foram ultrapassadas e nem sempre com o acordo das forças sindicais, que têm o seu papel e são muito importantes, mas que não podem determinar a educação em Portugal.

Quando me dizem que alguém que entrou para a formação inicial, muitas vezes com negativa a matemática, é mais competente como professor de matemática do que uma pessoa que fez um curso de matemática e que teve de ter boas notas para poder ingressar nesse curso... Vamos lá ver, estamos a brincar!

Parece-nos que há aqui uma oportunidade grande. Não é para baixar o nível de exigência da escola é, pelo contrário, para trazer gente diferente para as escolas, com outras maneiras de pensar.

Felizmente o país evoluiu muito e agora praticamente todos os professores são licenciados e profissionalizados, mas ficou um trauma do passado. Cada vez que se fala em trazer outros talentos para a escola, que não fizeram a formação inicial de professores, há uma grande “nervoseira”. O certo é que antigamente grandes escritores eram professores de liceu. Ora, desses grandes escritores, nenhum deles tinha formação inicial de professores. Eram bons intelectualmente e, portanto, o nosso argumento continua a ser: é importante haver pessoas que adquiriram o saber próprio da profissão na formação inicial, mas também é importante e rico para a escola ter, na equipa educativa, pessoas que adquiriram o saber próprio da profissão docente no exercício e com os seus colegas.

Por razões históricas tivemos muitas pessoas pouco qualificadas, que vieram para a escola nos anos 80 e 90, porque não tínhamos licenciados. Todo o sistema foi criado em cima de baixas qualificações, por isso, foi preciso arranjar um currículo nacional com um Ministério da Educação muito intrusivo, que dava as instruções.

Ao nível dos currículos formais que temos, claramente há espaço para melhoria. Percebemos que os partidos políticos sejam menos claros em tratar este tema, porque cada vez que se fala do currículo começam as pessoas a fazer contas de cabeça sobre o número de aulas ou horas letivas para cada grupo disciplinar, mas não é razoável pensar que os jovens entre os 12 e os 17 anos são capazes de estar cinco horas por dia em trabalho intelectual, sentados na sala, a ouvir e a resolver exercícios.

De alguma forma condicionam as políticas educativas, nomeadamente quando defendem um sistema centralizado de colocação de professores. Falou num governo adulto que já deveria ser capaz de agir. Um governo que entrasse em funções depois das eleições de 10 de março deveria mexer nesta questão para dar mais autonomia às escolas?

Sabe que o concurso centralizado de professores tem dois grandes defensores e que são forças muito diferentes, mas muito poderosas.

Por um lado, não há dúvida que um sistema centralizado de contratação facilita muito a vida às forças sindicais, na medida em que eles são os guardiões do acesso entre o empregado e o empregador.

Por outro lado, para o Ministério das Finanças, este concurso é bestial, porque o Ministério das Finanças só está preocupado em não gastar mais um cêntimo do que aquilo que tem de gastar. Não está muito preocupado com a qualidade do serviço educativo. Aliás, se houvesse um grande problema ao nível dos pagamentos, bastava não abrir concurso ou retirar vagas e poupava-se dinheiro.

Este sistema é único na Europa, o que nos deveria levar a pensar: como é que um sistema de colocação feito por um algoritmo centralizado, pode colocar professores que se identifiquem com um determinado projeto educativo?

É muito difícil gerir uma organização onde se pede que se faça inovação, que se comece a ensinar de forma diferente e que tem de lidar com novos públicos, nestas condições.

Por exemplo, os imigrantes em Portugal são atualmente um número não desprezível de alunos nas nossas escolas. Como se lida com isto? Isso precisa de muito trabalho interno, de concertação, de criar regras, de seguir essas regras.

Quando as pessoas andam a saltar de um lado para o outro, colocadas por um algoritmo, é evidente que é muito difícil criar uma verdadeira cultura de escola. Atrevo-me a dizer que esta é também uma das razões que leva à falta de professores. Nenhum jovem com 18 ou 19 anos, que está a decidir o seu futuro profissional, quer uma profissão onde é colocado por concurso, por um algoritmo absolutamente absurdo, que junta anos de serviço e a nota da formação inicial.

Falou sobre a questão dos alunos imigrantes. Nos anos mais recentes estamos a assistir a uma grande entrada de alunos, não só provenientes de classe média/baixa, mas também da classe média/alta. Que tipo de desafios é que isto coloca à educação no nosso país?

É verdade que há aí um desafio. Sempre houve migrantes, mas tipicamente eram migrantes de língua oficial portuguesa, que têm a mesma língua, que têm a mesma religião e que tem muitos hábitos semelhantes.

A parecença cultural, digamos assim, levantava desafios, mas nada que se compare com os desafios de hoje nas escolas estatais, que recebem alunos com outra religião, com outra língua, alunos que nunca cantaram em português, que nunca ouviram o português. Há aqui um desafio muito grande de integração. É um desafio a que os partidos políticos deveriam estar atentos e pronunciar-se nos seus programas eleitorais, porque se não tivermos modos nem instrumentos para tentar integrar convenientemente estas crianças no sistema educativo, estamos daqui a uma década com um país a ter questões sociais, de conflito e de exclusão, que vemos acontecer em muitos dos nossos parceiros da Europa. Há uma necessidade absoluta dos partidos se pronunciarem sobre esta questão e darem as suas propostas.

Outra das novidades da situação atual é que isto não é apenas um problema de escolas públicas estatais com alunos oriundos de classes sociais bastante desfavorecidas, isto é uma questão que se coloca também no ensino particular e cooperativo. Há muitíssimos alunos de outras nacionalidades, na generalidade dos colégios.

Isto traz questões relevantes, por exemplo, a língua portuguesa: quando estou a classificar provas, o que é que eu aceito ou não aceito como sendo erro gramatical ou erro de sintaxe ou erro de português? Uma coisa é o português de Portugal, outra coisa é o português de outros países e outra coisa ainda é o que eu posso exigir a um aluno de um país eslavo, que está a aprender português.

Só para dar aqui algo que me parece bastante expressivo: no ano letivo passado houve um colégio, que quando abriu as pré-inscrições, 80% dos candidatos ainda não viviam em Portugal. Portanto, há uma vaga muito grande de pessoas a procurar Portugal como refúgio de paz, de bom tempo e cada vez mais também de capacidade de criar riqueza à distância.

Como é que pode ser feito o acompanhamento destes alunos imigrantes, se há falta de professores e os professores de português de língua não materna não são uma exceção?

Há poucos dias tivemos conhecimento que, na Universidade de Coimbra, um dos problemas é exatamente a falta de formadores ou de académicos, que têm a sua carreira associada ao português de língua não materna. Se nós precisamos de cinco anos para formar um professor, vamos precisar de 15 ou 20 anos para formar um professor de professores.

Não sei bem quais são os incentivos que o Ministério do Ensino Superior e Ciência pode encontrar, mas espero que as faculdades, estejam a pensar como podem acorrer a esta necessidade do país.

Relativamente à questão do ensino privado, e já que falou sobre os colégios, as famílias deveriam ter a possibilidade de escolha, independentemente da capacidade financeira?

É um fenómeno que temos acompanhado. Se, por um lado, enquanto pessoas responsáveis pelo setor do ensino particular e cooperativo, estamos contentes por o setor estar a crescer, por outro lado, enquanto pessoas da educação e preocupados com a inclusão social, cria-nos preocupação.

De forma sustentada ao longo dos anos, o particular e cooperativo representa uma percentagem cada vez maior dos alunos no sistema.

Temos imensas situações onde a mensalidade do colégio é paga pelos avós ou é paga pelos avós juntamente com os pais ou ainda pelos tios, portanto, há uma mobilização de muitas pessoas, com muita dificuldade, para poder pagar a mensalidade e, assim, ter os filhos no colégio, porque procuram estabilidade.

Isso não é bom para Portugal. Neste momento somos 20% do sistema e, para que as pessoas percebam, o país da Europa que está mais próximo disso é o Luxemburgo, onde 11% dos alunos frequentam o particular e cooperativo, pagando. Mas há países da Europa onde ele tem uma expressão muito maior, como a Suécia, a Bélgica, a própria França - no particular e cooperativo católico -, a Holanda. Nestes países, o que sucede é que os pais não têm de pagar a educação dos filhos. Há mecanismos de financiamento através dos quais o Estado suporta a opção educativa das famílias.

Nesta pré-campanha eleitoral já ouvimos falar sobre a questão dos contratos de associação, com o PSD a defender um aumento do número de contratos de associação.

Estamos todos de acordo que a escolaridade obrigatória tem de ser gratuita. Já sabemos que o Estado tem de ter este encargo. Agora o que não é muito claro é porque é que esse encargo tem de ser gasto numa escola oferecida pelo Estado e não pode ser também, se a família assim quiser, numa escola oferecida por outras entidades. Há aqui para nós um problema de escolha porque quem pode está a escolher, somos 20%. Só os que não podem é que não estão a escolher e isto está a criar uma segregação social e uma perpetuação de níveis de exclusão, que apenas é imputável ao Estado português.

Para nós, nesta matéria, era muito importante que o próximo governo tivesse políticas inclusivas e não divisíveis.

Vemos positivamente que alguns partidos apresentem propostas para mitigar um bocadinho esta situação, mas o setor tem memória e, por isso, aquilo que se passou há dois governos foi absolutamente indecente. Destruiu-se valor educativo, obrigando as famílias com menos recursos a ir para escolas que não queriam e que estavam vazias.

Estas políticas inclusivas e não divisíveis têm de ser sólidas e também é preciso que sejam sustentáveis a longo prazo. Um projeto educativo não é feito para, na próxima roda da tombola política, se deitar fora. O que nós temos dito é: o privado não precisa do Estado, mas o país precisa de todos. O privado está a crescer, não precisa do Estado, mas num momento de grande dificuldade, o país precisa de todos.

Aliás, se por alguma razão acabassem com o ensino particular e cooperativo, o que é que acontecia a 20% dos alunos? Se já não há professores suficientes no setor público para os alunos que tem, quanto mais ter de suportar mais 20%.

Parece-nos indecente os alunos do privado estarem fora da possibilidade de ter um computador, quando todos eles, ricos e pobres, estão a receber no público e parece-nos indecente as famílias do privado não terem apoios para os manuais escolares, quando no público, ricos e pobres, estão a receber manuais escolares.

A possibilidade de as famílias poderem escolher entre o público e o privado poderia passar através do cheque ensino?

Há muitas soluções que nos parecem possíveis e instrumentos fáceis de usar. A solução que veríamos mais viável e mais interessante era, por um lado, uma dedução fiscal relevante e específica para quem, pagando a mensalidade, também paga impostos, portanto, deveria ter no IRS, uma dedução dos montantes que paga na educação dentro da escolaridade obrigatória.

Por outro lado, para as famílias que não têm rendimento suficiente para pagar impostos, fazia sentido associar ao abono de família, um voucher escolar que lhes permitisse suportar a mensalidade.

Gostávamos muito que pudesse haver uma maior consciência nacional de que o país precisa de todos e de que faz sentido o privado ser mais heterogéneo na composição social dos seus alunos.

Há um argumento nesta questão do público/privado que está sempre a surgir e que nos parece bastante insidioso: o privado é muito elitista e, portanto, não faz sentido. Peço desculpa: o privado é muito elitista porque o Estado não apoia as famílias. Ao final do mês, nós precisamos de dinheiro para pagar aos professores, eles não aceitam santinhos e, portanto, se houver financiamento estatal, o privado pode ser menos elitista.

Temos colégios que têm sistemas de bolsas fortíssimos. Há um grande colégio, na região norte, que já está a gastar um milhão de euros anuais e onde 10% dos alunos são bolseiros, ou seja, há um esforço grande no setor para chegar a um público mais diversificado. Parece-nos que é chegado o momento de o Estado também fazer parte desse esforço.