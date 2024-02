Região Oeste. Agricultores fazem marcha lenta entre Bombarral e Caldas da Rainha

Os agricultores da região Oeste vão concentrar-se, esta quinta-feira, no Bombarral, e seguir em marcha lenta pela Estrada Nacional 8 (EN8) até Caldas da Rainha para protestarem contra os problemas no setor, foi hoje anunciado.

A marcha lenta é organizada pelo Movimento Cívico de Agricultores da Região Oeste, um movimento espontâneo criado entre os profissionais do setor na região.

Os agricultores pretendem pressionar os candidatos às legislativas de 10 de março a divulgarem na campanha eleitoral como pensam resolver os problemas da agricultura.

Os agricultores vão concentrar-se pelas 07h30 junto ao hipermercado do Grupo Sonae no Bombarral, donde partem, em marcha lenta, pela EN8, em direção a Óbidos, parando junto à Igreja de Nossa Senhora da Pedra, para se juntarem mais agricultores.

Daí continuam pela EN8 até Caldas da Rainha, onde têm prevista uma paragem no largo da feira, por cima da unidade de Caldas da Rainha do Centro Hospitalar do Oeste, e circulação pelo centro da cidade, com passagem em frente à delegação do Oeste da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo.

Deverão integrar a marcha lenta máquinas agrícolas e veículos de agricultores dos concelhos de Torres Vedras, Cadaval, Lourinhã, Bombarral, Óbidos, Alcobaça e Caldas da Rainha.