PSP e GNR protestam nos principais aeroportos do país por melhores condições salariais

Elementos da PSP e da GNR estão, esta quinta-feira, a protestar por melhores condições salariais, exigindo um suplemento idêntico ao atribuído à Polícia Judiciária, com vigílias nos aeroportos portugueses e porto marítimo de Lisboa.

Depois das manifestações em Lisboa e no Porto, que em janeiro juntaram milhares de elementos das forças de segurança e que foram consideradas as maiores de sempre, a plataforma que congrega sindicatos da PSP e associações da GNR promove vigílias nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada e Funchal, além do porto marítimo de Lisboa, que arrancaram pelas 06h00.

Querem reafirmar a exigência por melhores salários e a atribuição do suplemento de missão que é atribuído à polícia judiciária.

À Renascença Cristiano Correia, representante da ASPP, sublinha que a falta de atratividade e valorização da carreira policial está não só a levar a que a profissão seja menos procurado como a muitas saídas até de elementos de quadros superiores



O porta-voz da plataforma, Bruno Pereira, disse à Lusa que os polícias escolheram os aeroportos para as vigílias, uma vez que são "simbólicos para quem visitar Portugal", tendo estes protestos o objetivo de "demonstrar os problemas salariais da polícia portuguesa".