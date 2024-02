Portugal é o país com maior dependência de idosos na UE

Segundo o Eurostat, o Serviço de Estatística da União Europeia, Portugal ultrapassou a Itália e a Finlândia, com rácios ligeiramente inferiores. Os rácios mais pequenos pertencem ao Luxemburgo, Irlanda e Chipre.

Portugal é o país da União Europeia com o maior rácio de dependência de idosos da União Europeia. Em 2023 havia mais 38% de pessoas com 65 ou mais anos em Portugal face ao número de portugueses entre os 15 e os 64 anos.

O rácio de dependência de idoso é uma relação entre o número de pessoas idosas, com 65 ou mais anos de idade, e o número de pessoas em idade ativa, entre os 15 e os 64 anos.

Em 2013, este rácio era de 29,4% em Portugal. Em 2018, já tinha subido para 33,3%, e o maior aumento aconteceu de 2021 para 2022 - um salto de 35% para 37,2%.

Portugal foi o país com o maior aumento da idade mediana face a 2013. Numa década, a idade mediana aumentou 4,4 anos, para 47 anos de idade. Isso significa que há tantos portugueses com menos de 47 anos como há portugueses com mais de 47 anos.