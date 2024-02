Homem morre esmagado por carro em que trabalhava

Um homem de 63 anos morreu esta quinta-feira após o carro no qual trabalhava cair sobre ele, na freguesia do Louriçal, concelho de Pombal, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a mesma fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR, tratou-se de um acidente doméstico.

"O homem estava a trabalhar no carro quando este caiu sobre ele, em casa dele", declarou esta fonte, referindo que as circunstâncias do acidente vão ser investigadas.

O acidente ocorreu pelas 17:25 e acorreram ao local, além da GNR, meios dos Bombeiros Voluntários de Pombal e do Instituto Nacional de Emergência Médica.