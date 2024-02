Ex-autarca de Caminha absolvido de crime de prevaricação

O ex-autarca de Caminha, Miguel Alves, foi absolvido esta quinta-feira do crime de prevaricação de titular de cargo político, depois de se ter demitido do cargo de secretário de Estado-Adjunto de António Costa após saber da acusação.

O Ministério Público acusava Miguel Alves de ter violado as normas de contratação pública quando acordou com a empresária serviços de assessoria de comunicação para o município, no distrito de Viana do Castelo, "sem qualquer procedimento de contratação pública".

[em atualização]