Avião da Easyjet com 34 alunos portugueses aterra de emergência em Bilbau

Um avião da Easyjet que partiu de Lisboa esta quinta-feira com destino a Paris aterrou de emergência no aeroporto de Loiu, nos arredores de Bilbau, depois do piloto pedir ajuda por excesso de fumo na cabine, avançou inicialmente o jornal El Diário Vasco e confirmou a companhia aérea.

A bordo do avião encontravam-se, segundo o Correio da Manhã, 141 passageiros, 34 dos quais alunos do 12.º ano da Escola Secundária Dr. José Afonso, no Seixal.

O voo aterrou em Bilbau pelas 12h15 locais (11h15 em Lisboa), tendo sido escalado um avião de substituição para Paris.

"A EasyJet pode confirmar que o voo EJU4592 de Lisboa para Paris Charles De Gaulle, no dia 15 de fevereiro, foi desviado para Bilbau devido a um problema técnico”, indicou a Easyjet em comunicado, referindo uma "aterragem de rotina" e que o avião foi recebido "como medida de rotina e de precaução".

Os 34 alunos da escola secundária do Seixal encontrava-se a caminho de Paris para uma visita de estudo.

