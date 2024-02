Agricultores da Região Oeste: "Queremos que se fale de agricultura na campanha"

É um grito de alerta. Agricultores da região oeste em marcha lenta, do Bombarral às Caldas da Rainha, exigem que políticos que concorrem às legislativas expliquem como pretendem resolver problemas do setor.

Num trator que puxa um reboque, um caixão com a frase "Estamos de luto". Concentrados junto a uma grande superfície comercial do grupo Sonae, os agricultores da região Oeste foram chegando, à hora marcada, com as suas máquinas agrícolas, para uma marcha lenta que vai ligar o Bombarral a Óbidos e daí para as Caldas da Rainha.

Um protesto para "pressionar os partidos políticos a pôr na agenda da campanha" que soluções tem para resolver os problemas do setor.

"Não precisamos de falar com a Ministra, porque não existe e já não vale nada. Queremos é falar com todos os candidatos e dizer-lhes que nós existimos e queremos o assunto na campanha eleitoral. Queremos que digam como pretendem resolver os problemas dos agricultores", explica José Marcelino, do Movimento Cívico de Agricultores da Região Oeste, que organiza esta marcha lenta.

"Os agricultores estão a passar mal, tem cada vez menos dinheiro no final das campanhas", e assim sendo, querem "que se fale da agricultura".