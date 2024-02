Tráfego aéreo em Portugal supera em 2023 níveis pré-pandemia

O número de voos controlados pela NAV Portugal no espaço aéreo português superou em 2023, pela primeira vez, os registos do ano pré-pandémico de 2019, com um total de 852.700 voos, anunciou hoje a empresa.

Face a 2022, o total de movimentos controlados pela NAV no ano passado cresceu 11,9%, o equivalente a mais 90.500 voos, estabelecendo um novo recorde de tráfego aéreo gerido pela empresa. Em 2019, ano de referência pré-pandemia, tinham sido controlados 816.300 voos.

"O tráfego no ano passado marca assim a saída definitiva do período de quebras acentuadas no tráfego aéreo resultantes da pandemia, mas também um novo recorde de tráfego gerido pelos profissionais da NAV Portugal", destaca a empresa de navegação aérea em comunicado.

Citado no documento, o presidente do Conselho de Administração da NAV Portugal, Pedro Ângelo, afirma que "a superação dos valores de 2019 confirma a retoma acentuada do tráfego após os difíceis anos da pandemia", destacando que o novo recorde de tráfego aéreo registado no ano passado antecipa "em vários anos as projeções de tráfego da indústria, sem descurar os elevados níveis de segurança e eficiência, fundamentais para a indústria da aviação".

Segundo a NAV Portugal, o aumento do total de movimentos controlados em 2023 foi particularmente sentida na região de informação de voo (RIV) de Santa Maria, com uma subida de 14%. Já na RIV de Lisboa foram controlados 672.000 voos em 2023, um crescimento de 11,4% em comparação com 2022.

Em todas as 10 torres de controlo da NAV o tráfego (IFR) superou ou igualou os níveis de 2019, destacando-se as torres situadas nas ilhas das Flores, Horta e Madeira, cujo tráfego ficou 40,8%, 33,3% e 31,6% acima dos valores de 2019, respetivamente.

Já em relação às duas torres com maior tráfego, as equipas da NAV Portugal na Torre de Lisboa controlaram no ano passado 226.600 voos, um crescimento de 12,2% em comparação com 2022 e de 2,5% face a 2019, enquanto no Porto a torre de controlo geriu perto de 108.000 movimentos, mais 10,9% em relação a 2022 e mais 5,6% que em 2019.

Em 25 anos de atividade, a NAV conta com um registo de mais de 14 milhões de voos controlados.

A NAV é o prestador de serviços de navegação aérea no espaço aéreo sob responsabilidade de Portugal, que está dividido em duas regiões: A Região de Informação de Voo (RIV) de Lisboa, com 671.000 quilómetros quadrados (km2), abarcando Portugal Continental e o arquipélago da Madeira; e a Região de Informação de Voo de Santa Maria, com 5,18 milhões de km2, que inclui uma vasta área do Oceano Atlântico Norte e o arquipélago dos Açores.

A NAV conta com uma equipa de cerca de 1.000 técnicos qualificados que asseguram a segurança de passageiros e aviões 24 horas por dia, 365 dias por ano.

Além dos centros de controlo de tráfego aéreo de Lisboa e Santa Maria, a NAV gere as Torres de Controlo de Lisboa, Porto, Faro, Funchal, Porto Santo, Santa Maria, Ponta Delgada, Horta, Flores e Cascais.