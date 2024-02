Portugal pediu extradição de "hacker" português procurado nos Estados Unidos

A Procuradoria-Geral da República confirma que Portugal pediu extradição de Diogo Santos Coelho, jovem "hacker" português, procurado nos Estados Unidos.

Em resposta a um pedido de esclarecimento da Renascença, a PGR confirma “ter sido apreciada a reclamação hierárquica apresentada pela defesa e deferido o pedido de emissão de mandados de detenção internacional com vista à extradição e entrega do denunciado a Portugal para efeitos de procedimento criminal”.

Cabe agora à justiça britânica aceitar entre o pedido de extradição das autoridades portuguesas e o pedido das autoridades norte-americanas.

Diogo Santos Coelho está em prisão domiciliária no Reino Unido desde janeiro de 2022. O alegado "hacker" foi detido no Reino Unido no âmbito da operação "Torniquet", uma colaboração das autoridades norte-americanas com a Europol, em que participou a Polícia Judiciária.