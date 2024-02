Poeiras em suspensão podem afetar a qualidade do ar

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para a possibilidade de poeiras em suspensão a partir da tarde e para uma pequena subida da temperatura mínima no Norte e interior Centro e pequena subida da temperatura máxima, em especial no Norte e Centro.

À exceção de Bragança e Guarda, todas as capitais de distrito irão registar temperaturas máximas iguais ou superiores a 20 ºC, sendo que para Braga, Porto e Santarém esperam-se 24 ºC.

As previsões para esta quarta-feira apontam para céu geralmente muito nublado, sendo em especial por nuvens altas entre o início da manhã e o meio da tarde e períodos de chuva, em geral fraca, no litoral Norte até ao início da manhã e no litoral oeste a partir do final da tarde, estendendo-se gradualmente às regiões do interior Norte e Centro, onde pode ser moderada.

O vento será fraco a moderado de leste/sueste, soprando por vezes forte junto ao Cabo S. Vicente a partir da manhã e sendo moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante sul nas terras altas.