GNR registou 1.497 crimes de violência no namoro em 2023

A Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 1.497 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias em 2023, mais 76 do que no ano anterior, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela força de segurança.

Em comunicado para assinalar o dia dos namorados, que se celebra hoje, a GNR indica ter registado, em 2023, na área da sua responsabilidade, 1.497 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias, especificando que 434 das vítimas estavam na faixa etária até aos 24 anos.

Em 2022 tinham sido registados 1.421 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias, 244 vítimas com idade até aos 24 anos.

A GNR está a desenvolver, a partir de hoje e até domingo, uma campanha de sensibilização e prevenção que visa incentivar todos os jovens a denunciar e a não aceitar qualquer tipo de violência psicológica, emocional, física, social ou sexual.

A campanha visa igualmente sensibilizar para a eliminação da violência e todas as formas de agressão existentes em relações de namoro, especialmente entre os jovens, onde estes comportamentos são precoces e mais facilmente evitados no futuro.

"É importante alertar os jovens para a importância das relações saudáveis, baseadas em princípios e valores tais como a autoestima, o respeito e a tolerância, que são pilares das relações de namoro, promovendo uma cultura anti-violência através de uma maior consciencialização", refere a GNR.

Por isso, a guarda vai continuar a direcionar e a priorizar o policiamento comunitário para junto das escolas e para a educação e sensibilização dos mais jovens.

"Com o intuito de alterar comportamentos e evitar que a violência se prolongue no futuro, é intenção, com esta campanha, sensibilizar os jovens, para que digam não à violência e para que consigam travar este tipo de comportamentos quer para si próprios quer para os outros", é sublinhado na nota.

Campanha "No Namoro Não Há Guerra"



De acordo com a GNR, o impacto deste tipo de violência em idades precoces pode ser a aceitação desta violência no futuro.

Também a PSP informou hoje que vai iniciar na quinta-feira a campanha "No Namoro Não Há Guerra" em escolas de todo o país, para sensibilizar os alunos contra a violência no namoro, que deu origem a 1.363 denúncias em 2023, na sua área de intervenção.

As ações de sensibilização sobre violência doméstica e no namoro, desenvolvidas por polícias afetos ao programa Escola Segura, decorrem até 23 de fevereiro e destinam-se principalmente a alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, na faixa etária entre os 13 e os 18 anos.

Numa nota divulgada no dia dos namorados, a polícia defendeu a necessidade de intervenção precoce e especializada nestes casos de violência, apelando às vítimas e às pessoas que lhes são mais próximas que estejam "atentas a sinais" e que apresentem queixa nas esquadras, junto das Equipas da Escola Segura (em contexto escolar) ou das Equipas de Proteção e Apoio à Vítima.