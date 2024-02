Temperaturas sobem, mas chuva continua

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para os próximos dias, apontam para chuva e uma subida da temperatura.

Para esta segunda-feira, prevê-se céu em geral muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros em geral fracos, podendo ser mais intensos até ao início da manhã e no final do dia nas regiões Centro e Sul.

O vento será fraco a moderado do quadrante oeste, soprando por vezes forte (até 45 km/h) nas terras altas até ao final da manhã, com rajadas até 75 km/h, rodando para sul/sudoeste a partir do meio da tarde.

As previsões indicam ainda uma subida acentuada de temperatura, exceto da máxima no litoral Centro e Sul.

Em termos de temperaturas, as mínimas vão oscilar entre os 4 graus Celsius, na Guarda, e os 17, em Faro, e as máximas entre os 13, em Bragança e na Guarda, e os 23, em Leiria.

Na terça-feira, 13, dia de Carnaval, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade na região Sul a partir da tarde, com períodos de chuva, vento fraco a moderado e pequena subida da temperatura máxima na região Norte.

Lisboa terá temperaturas entre os 15ºC e os 20ºC, o Porto entre os 14ºC e os 18ºC e Faro entre os 16ºC e os 21ºC.