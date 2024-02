Pombal adapta antiga escola a creche num investimento de cerca de 425 mil euros

A Câmara de Pombal vai adaptar o edifício onde funcionou a antiga escola primária e jardim-de-infância do Grou numa creche, num investimento de cerca de 425 mil euros.

Segundo uma nota da autarquia liderada por Pedro Pimpão, a empreitada, lançada na última reunião do executivo municipal, prevê a realização de obras de alteração e requalificação das instalações existentes, desativadas, adaptando-as à resposta social de creche localizada na União de Freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca.

O projeto da creche prevê "uma pequena ampliação na zona tardoz, essencialmente devido à necessidade de melhoramentos da copa do atual refeitório".

A obra contempla a beneficiação da zona envolvente ao edificado adequando-a à futura função e a alteração da zona de entrada principal para uma zona mais central do conjunto edificado, enquanto a antiga entrada funcionará como saída de emergência.

"O berçário terá capacidade para receber dez crianças e será dividido em duas salas: sala-parque e sala de berços. Ambas servidas por uma área de apoio ao seu funcionamento, nomeadamente copa de leites e zona de higienização, devidamente equipadas e com zonas de abertura que permitem a vigia das crianças", lê-se no comunicado.

A área de atividades lúdicas e pedagógicas terá capacidade para 14 crianças com idades compreendidas entre a aquisição de marcha e os 24 meses, e para 18 crianças, entre os 24 meses e os 36 meses.

A creche conta ainda com áreas funcionais, como sala de refeições, instalações sanitárias, instalações para pessoal, áreas de serviços e recreio exterior com equipamentos que cumpram as normas de segurança e adequadas para a idade das crianças.

Segundo a Câmara, Pombal é o município do distrito de Leiria que mais cresceu em número de vagas disponibilizadas em resposta de creche.

"A nível distrital, Pombal registou o maior aumento de vagas, 27,5%, no quadro geral, passando de 623 vagas, para 854 vagas, distribuídas por 12 instituições da rede social de Pombal (instituições particulares de solidariedade social e com fins lucrativos), dotadas desta tipologia de resposta social para a infância", informa a autarquia.

A criação desta nova creche "concretiza um dos compromissos assumidos com a população de promover um ambiente propício e acolhedor para as famílias, designadamente de apoio à natalidade e parentalidade, bem como de alargamento da rede pública de creches no concelho".