"Não tem condições como deve ser". Mesquitas da Mouraria não conseguem acolher toda a procura

As mesquitas da Mouraria não conseguem acolher todos os que as procuram, que fazem fila no exterior, à espera de vez para rezar e de ver cumprido "o compromisso" da Câmara de Lisboa de construir um novo espaço.

O ajuntamento é maior à sexta-feira, dia sagrado para o islão. A fila diverge, para um lado está a mesquita na Rua do Terreirinho, mais pequena, para o outro a do Centro Islâmico do Bangladesh, no beco de São Marçal.

Rua do Benformoso abaixo e Calçada Agostinho de Carvalho acima, à medida que se aproxima a uma hora da tarde, são mais e mais os homens que se vão posicionando, velhos e novos, crianças até, de origens variadas, mas com predomínio do continente asiático.

Na troca entre orações, quem lá está dentro sai rapidamente, mesmo por calçar, para não se perder tempo. Lá fora há quem espere há mais de duas horas.