Sesimbra também cancela desfile de Carnaval devido ao mau tempo

O desfile de Carnaval previsto para este domingo em Sesimbra foi cancelado devido ao mau tempo, anunciou a autarquia, após a decisão tomada ao início da manhã pelos vários participantes e a Câmara local.

O corso de palhaços previsto para a próxima segunda-feira, e o desfile de terça-feira, dia de Carnaval, "mantêm-se agendados".

Os bilhetes de bancada adquiridos para hoje podem ser trocados para terça-feira, "mediante disponibilização de lugares", na Fan Zone, no largo de Bombaldes, ou pedir a devolução do valor, no Cineteatro Municipal João Mota, em Sesimbra, no distrito de Setúbal.

No Algarve, a Câmara Municipal de Loulé também já tinha anunciado o cancelamento do desfile de Carnaval previsto para este domingo devido ao mau tempo, concentrando as festividades na segunda e na terça-feira, dia alto do evento.