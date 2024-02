Saiba como vai estar o tempo no Dia de Carnaval

Chuva nas regiões do norte e centro de Portugal continental. É esta a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para terça-feira, Dia de Carnaval.

“Será um dia de alguma precipitação ainda com a passagem de uma frente nesta terça-feira de Carnaval. Uma situação ainda a acompanhar, mas com a ocorrência de alguma precipitação, mais durante a manhã”, diz à Renascença Cristina Simões, do IPMA.

A precipitação poderá dar tréguas durante a tarde, uma boa notícia para os foliões e para os desfiles de Carnaval.