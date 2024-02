Mulher morre em incêndio nas Caldas da Rainha

Uma mulher de 55 anos morreu este sábado em Serra do Bouro, no concelho de Caldas da Rainha, na sequência de um incêndio habitacional, de que resultaram também dois feridos ligeiros.

A informação foi adiantada à agência Lusa pelo comando geral da GNR.

De acordo com o Comando Sub-regional do Oeste, o alerta foi dado às 16h01 e o socorro foi encaminhado para a Rua do Cabeço, na Boavista.

No local, no distrito de Leiria, estiveram 30 operacionais, apoiados por 11 viaturas.