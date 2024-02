Mau tempo. Lisboa, Porto e Algarve foram as regiões mais afetadas durante alerta especial

Portugal continental registou 831 ocorrências nas últimas 48 horas devido ao mau tempo, com a Grande Lisboa, Área Metropolitana do Porto e Algarve a serem as regiões mais afetadas, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Num balanço à agência Lusa pelas 23h30 de sexta-feira, Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), explicou que, desde o início do estado de alerta especial por causa das condições meteorológicas, que esteve em vigor entre as 00h00 de quinta-feira e as 23h59 de sexta-feira, a Grande Lisboa foi a sub-região mais afetada com 131 ocorrências.

A Área Metropolitana do Porto, com 126 ocorrências e o Algarve, com 89, também foram as mais afetadas.

Quanto a tipologias, o maior número de ocorrências foi por quedas de árvore, com 342, seguido de quedas de estruturas (236), limpezas de vias (150) e inundações (85), acrescentou a mesma fonte.