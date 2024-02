GNR deteve 276 pessoas e detetou 4.600 infrações de trânsito em todo o país

A GNR deteve 276 pessoas em flagrante delito e detetou 4.600 infrações de trânsito, no âmbito de uma ação de prevenção e combate à criminalidade e sinistralidade rodoviária que decorreu em todo o país, foi hoje revelado.

Em comunicado, a GNR esclarece que as operações decorreram entre os dias 02 e 08 de fevereiro em todo o território nacional.

Do conjunto de ações resultou a detenção de 276 pessoas em flagrante delito, a maioria das quais (124) por condução sob efeito de álcool, seguindo-se 47 por condução sem habilitação legal.

Vinte pessoas foram detidas por tráfico de estupefacientes, 19 por furto e roubo, nove por violência doméstica, cinco por posse ilegal de armas e arma proibida, e uma por incêndio florestal.

Durante as operações foram apreendidas várias quantidades de estupefacientes, tais como 2.099 doses de heroína, 1.584 doses de cocaína, 1.427 doses de haxixe, 264 doses de liamba, sete doses de MDMA, 41 pés de canábis, 175 comprimidos de anfetaminas, nove selos de LSD e três comprimidos de MDMA.

A GNR apreendeu também 25 armas de fogo, 422 munições de diversos calibres, 28 armas brancas ou proibidas, 24 veículos, oito explosivos e 14.120,93 euros em numerário.

Das ações resultou ainda a deteção de 4.600 infrações de trânsito em todo o país, a maioria das quais (854) por excesso de velocidade.

Das infrações detetadas, 498 estão relacionadas com a falta de inspeção periódica obrigatória, 263 com anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização, 200 por falta de seguro, 181 com tacógrafos, 137 com o uso indevido do telemóvel, 129 por falta ou utilização incorreta do cinto de segurança e 44 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.

