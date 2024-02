Três distritos sob aviso laranja devido à agitação marítima

Os distritos de Beja, Setúbal e Lisboa vão estar esta sexta-feira sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima, com ondas de oeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima.

O aviso vai vigorar entre as 15h00 desta sexta-feira e as 3h00 de sábado em Beja e Lisboa e entre as 15h00 desta sexta-feira e as 10h00 de sábado, em Setúbal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também onze distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de chuva “por vezes forte”.

Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo são os que estarão sob aviso amarelo por um período mais longo, entre as 6h00 e as 18h00 desta sexta-feira.

Já o alerta para Viseu, Vila Real, Leiria e Coimbra é válido entre as 6h00 e 15h00, enquanto para Bragança, Guarda e Castelo Branco decorre entre as 9h00 e as 15h00.

Os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Coimbra e Aveiro estarão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido ao vento, entre as 10h00 e as 18h00, à exceção de Faro, que decorre até às 21h00.

Para esta sexta-feira, o IPMA prevê céu geralmente muito nublado, aguaceiros, que poderão ser por vezes fortes e acompanhados de trovoada, em especial no Norte e Centro, entre o início da manhã

e o meio da tarde, e que serão de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela a partir do final da tarde, diminuindo gradualmente a cota para 1400/1600 metros.

As previsões apontam ainda para vento fraco a moderado de sul/sudoeste, soprando por vezes forte no litoral, com rajadas até 75 km/h, e nas terras altas, com rajadas até 85 km/h, rodando gradualmente para noroeste a partir da tarde e pequena descida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro.

No sábado os distritos do Porto, Faro, Viana do Castelo, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga estarão sob aviso laranja, devido à agitação marítima, entre as 15h00 e as 00h00 de sábado, à exceção de Faro, que termina às 3h00 de sábado.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu na quarta-feira um aviso à população para o risco de cheias e inundações face à previsão de chuva nas 48 horas seguintes.

Poderão ocorrer inundações em zonas urbanas, cheias, deslizamentos de terra e derrocadas, acidentes na orla costeira devido à agitação marítima e lençóis de água ou acumulação de gelo nas estradas.

Face às previsões, a Proteção Civil recomenda a adoção de comportamentos adequados e das principais medidas preventivas, “em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis”.

Em concreto, é recomendada a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, a adequada fixação de estruturas soltas, bem como “especial cuidado” na circulação junto a áreas arborizadas e junto da orla costeira, e a adoção de uma condução defensiva.