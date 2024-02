Mais de 250 mil portugueses precisam de ter pelo menos dois empregos

No ano passado, 251.100 pessoas acumulavam dois ou mais empregos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Citados pelo semanário "Expresso", os números indicam que mais 16.200 pessoas do que em 2022 precisaram de encontrar mais do que uma fonte de rendimento. Trata-se de um aumento de 7%.

Os números são os mais altos desde que o INE começou a contabilizar esta série estatística, em 2011.

A maioria das pessoas que acumula mais do que um emprego tem formação superior, seguindo-se depois de pessoas com o ensino secundário e só depois as que apenas terminaram o básico.

Mesmo assim, o INE refere que foram os profissionais com menos qualificações que tiveram um aumento homólogo mais significativo.

O emprego nacional chegou ao valor mais alto desde 2011, mantendo assim a trajetória de crescimento dos últimos anos.

Ao todo, em 2023 havia 4.978.500 pessoas empregadas, mais 97.100 do que no anterior - um aumento homólogo de 2%.

No entanto, houve mesmo assim um agravamento da taxa de desemprego, apesar de ter ficado abaixo da expectativa de 6,7% do Governo, ficando-se pelos 6,5%.

No ano passado, havia 346.600 desempregados em Portugal, mais 8,6% do que a média de 2022. Nos mais jovens, a taxa de desemprego em 2023 foi de 20,3%.