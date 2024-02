IP investe meio milhão de euros na reabilitação de viadutos na VCI e em Gaia

A Infraestruturas de Portugal (IP) está a reabilitar quatro viadutos localizados ao longo da Via Circular Interna (VCI), no Porto. Em Gaia, estão a ser feitas obras em passagens onde foram identificadas patologias.

A empreitada que afeta as autoestradas A1 e A20 começou a 5 de fevereiro e a IP estima terminá-la "no princípio de agosto". Em resposta escrita enviada à agência Lusa, fonte da IP acrescenta que a empreitada tem um custo de cerca de 500 mil euros.

Em causa estão três viadutos na VCI, no Porto, designadamente duas passagens superiores relacionadas com o nó de Paranhos e uma passagem agrícola junto ao Hospital da Prelada, bem como uma passagem inferior na Rua Tenente Valadim, em Vila Nova de Gaia.

"A empreitada surge após a realização de inspeções feitas pela IP às quatro obras de arte - na A1, ao quilómetro 300,950, passagem inferior - Rua Tenente Valadim e na A20, ao quilómetro 013,335, na passagem superior - nó de Paranhos; ao quilómetro 015,621, na Passagem Agrícola - Hospital Prelada - reabilitação - localizadas ao longo da VCI, nos concelhos de Vila Nova de Gaia e do Porto, onde se verificaram a existência de várias patologias", lê-se na descrição da empreitada publicada no "site" da IP.

A empresa acrescenta que "a intervenção terá como principal objetivo a reabilitação e reforço estrutural das obras de arte, contribuindo para uma melhoria da estabilidade estrutural, durabilidade e condições de segurança rodoviária".

Na mesma publicação, a IP alerta que, quanto a condicionantes, importa saber que na Rua Tenente Valadim o tipo de trabalhos previstos não justifica a introdução de qualquer condicionamento de tráfego na via superior (A1). No entanto, "ao nível da via inferior e de forma a possibilitar a execução dos trabalhos de reabilitação previstos, considera-se que poderá ser ocupado temporariamente uma parte de cada um dos vãos sob a obra de arte".

Já na no ramo de acesso ao nó de Paranhos, o tipo de trabalhos previstos obriga à introdução de condicionamentos de tráfego quer na via superior - Rua de Faria Guimarães, quer na via inferior - A20.

A IP garante que estes trabalhos serão realizados obrigatoriamente em período noturno, entre as 22h00 e as 07h00, ou em alternativa, com prévia autorização da fiscalização, em períodos diurnos de menor intensidade de tráfego, devendo ser mantida sempre uma via de circulação em cada um dos sentidos.

Quanto à segunda passagem superior relacionada com o nó de Paranhos, a IP refere que o trânsito será interrompido sob a via onde estiverem a ser realizados trabalhos, sendo sempre obrigatória a manutenção de pelo menos uma via em cada sentido. .

Sobre a passagem agrícola do Hospital da Prelada, a IP prevê que todos os trabalhos de reabilitação previstos serão executados na parte inferior, pelo que não haverá necessidade de introdução de quaisquer condicionamentos de tráfego na via superior.

Neste caso, a obra encontra-se atualmente vedada com portões e o acesso à via inferior é feito pelo Hospital da Prelada.