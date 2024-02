Homem morre em despiste de viatura na A28 em Matosinhos

Um homem morreu esta sexta-feira de madrugada, na saída da Autoestrada 28 (A28) para Leça da Palmeira, em Matosinhos, na sequência do despiste da viatura que conduzia, disse fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Porto.

De acordo com a fonte, o carro embateu contra uma árvore, provocando a morte do condutor, que viajava sozinho.

O acidente registou-se cerca das 01h10, no sentido norte/sul da A28, na curva da saída para Leça da Palmeira, junto à Quinta da Conceição.

A Lusa contactou os Bombeiros Voluntários de Leça da Palmeira para obter mais pormenores sobre o sinistro, mas sem sucesso.

Para o local foram deslocados um total de 20 operacionais e oito viaturas, dos voluntários de Leça da Palmeira, Leça do Balio e Leixões, o INEM e a Polícia Municipal.