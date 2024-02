Grávidas desprotegidas. Federação denuncia falhas no aconselhamento psicológico

Há 17 anos que o aborto até às 10 semanas é legal em Portugal, mas as grávidas estão cada vez mais desprotegidas, denuncia a Federação Portuguesa pela Vida.

À Renascença, José Maria Seabra Duque diz que o Estado não está a cumprir o que a própria lei prevê, em termos de informação, apoio e as "obrigações do aconselhamento psicológico" a quem quer ser mãe.

"É assustador que uma mulher grávida que quer ter o seu filho não encontre qualquer apoio para o ter, num país cada vez mais envelhecido. Sabemos que há mulheres que abortam simplesmente porque não têm dinheiro, porque não conhecem sequer os apoios…é tão simples como isto", alerta.

O responsável lamenta que "uma mulher que esteja grávida e que vá à Internet procurar que apoios é que tem direito, o que lhe aparece é o site da Direção-Geral da Saúde a dizer como é que pode abortar".

A Federação, que apoia no terreno muitas mulheres grávidas, fala em dificuldades crescente. Seabra Duque cita dados oficiais que mostram que o recurso ao aborto tem aumentado, porque é a única opção que o Estado oferece e facilita.

"Perante o Patrão, que ameaça despedi-la, perante o companheiro que ameaça abandoná-la e expulsá-la de casa, perante a família que ameaça cortar o apoio financeiro, a mulher está totalmente abandonada. E os dados da DGS indicam que quem aborta são as mulheres mais pobres, são um indicador claro de que o aborto não é, a maior parte das vezes, uma questão de liberdade da mulher. O aborto é a única opção que é dada à mulher", critica.

José Maria Seabra Duque aponta, ainda, aos partidos que promoveram o referendo ao aborto em 2007 por não se preocuparem com a aplicação da Lei.

Para o especialista, o aborto é discutido "do alto de uma torre de marfim, com uma bandeira ideológica que serve para abanar nas alturas eleitorais, deixando ao abandono milhares de mulheres".

O representante da Federação Portuguesa pela Vida realça, igualmente, a atual crise no Serviço Nacional de Saúde (SNS) que faz com que ser mãe seja como "jogar na lotaria".

"Ou têm seguro de saúde ou não sabem o que vão encontrar no SNS", indica.

A Federação alerta, ainda, para os ataques que estão a ser feitos ao direito dos médicos à objeção de consciência, seja no aborto, seja na eutanásia.

"Obviamente que nenhum médico pode ser obrigado a fazer um ato que fere a sua consciência. É uma coisa que está defendida não só na Constituição, como na legislação internacional", afirma.

Em tempo de eleições, no próximo dia 20 de fevereiro a Federação Portuguesa pela Vida vai lançar o manifesto "O Valor do Outro", contra a cultura “individualista e do descarte”, e em defesa da dignidade humana.

O manifesto falará do aborto e da eutanásia, da liberdade de consciência, mas também da liberdade de educação, da família e da solidariedade. Já dia 27 esperam discuti-lo com representantes dos vários partidos.

"Convidámos todos os partidos com assento parlamentar para virem conversar sobre o nosso manifesto. Sabemos que nem todos concordam connosco - aliás, a maior parte não concorda connosco -, mas queremos também conhecer a posição dos partidos sobre estes temas", apela.