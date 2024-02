Caso Madeira. Medidas de coação conhecidas quarta-feira

As medidas de coação para os três detidos numa operação anti-corrupção na Madeira vão ser conhecidas na próxima quarta-feira, avança a RTP.

A decisão do juiz será conhecida pelas 15h00 de quarta-feira, no Campus da Justiça, em Lisboa, 22 dias após as detenções realizadas na região autónoma.

Os três detidos são o ex-autarca do Funchal Pedro Calado e os empresários Custódio Correia e Avelino Farinha.

O Ministério Público pediu prisão preventiva para os envolvidos na operação anti-corrupção na Madeira.

Miguel Albuquerque, presidente demissionário do governo regional, também é arguido no caso.