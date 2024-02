Caso EDP. Ricardo Salgado comparece em tribunal para prestar declarações

O antigo presidente do Grupo Espírito Santo (GES), Ricardo Salgado, vai comparecer em tribunal para prestar declarações no julgamento do Caso EDP, após a perícia médica a que foi sujeito ter indicado que o ex-banqueiro pode ser interrogado.

A convocatória ocorre dois anos e um dia depois de Ricardo Salgado ter marcado presença num tribunal pela última vez, então no julgamento do processo separado da Operação Marquês, em 08 de fevereiro de 2022, quando alegou não estar em condições de prestar declarações por lhe ter sido diagnosticada doença de Alzheimer, a mesma patologia que esteve na base da perícia neurológica realizada agora no âmbito do Caso EDP.

Contactado pela Lusa, o advogado Francisco Proença de Carvalho, que representa Ricardo Salgado, indicou que, "a não ser que haja algum imprevisto", o ex-banqueiro "estará presente" hoje no Juízo Central Criminal de Lisboa, estando a audição prevista para as 10:30.