Câmara de Beja realoja em contentores migrantes que ocupam edifício da REFER

Pelo menos 35 migrantes sem-abrigo que ocupam um edifício devoluto em Beja vão ser temporariamente realojados pela câmara municipal em contentores, na segunda-feira, enquanto aguardam vaga noutras valências, revelou esta sexta-feira o presidente do município.

O autarca Paulo Arsénio indicou à agência Lusa que esta foi a solução encontrada pela câmara para dar resposta aos sem-abrigo que encontraram refúgio no antigo "edifício da REFER", como é conhecido, situado junto à estação ferroviária da cidade.

"A previsão da Câmara de Beja é que [o alojamento temporário] funcione um mês ou pouco mais de um mês", até que "as pessoas sejam depois distribuídas por outras valências, onde possam ter condições dignas", salientou.

Segundo o presidente do município, está previsto que estes sem-abrigo sejam transferidos na segunda-feira para o alojamento temporário, criado com contentores instalados no Estádio Dr. Flávio dos Santos, desativado há vários anos e propriedade da câmara.