Advogado alega doença para Ricardo Salgado não responder em tribunal

Ricardo Salgado entrou como saiu. Pela porta da frente do tribunal, no Campus de Justiça. Acompanhado pela mulher, Maria João Salgado, o ex-banqueiro esteve pouco mais de dez minutos na sala de audiências, tendo apenas respondido ao processo de identificação ao coletivo de juízes.

Ricardo Salgado respondeu a perguntas como o seu nome, o nome dos pais, mas não se lembrava da morada. Sabia onde estava e até reconheceu Manuel Pinho, que estava presente na sala. Mas não passou disso. O advogado, Francisco Proença de Carvalho, interrompeu o procedimento, evocando que o que estava em causa era uma questão de "dignidade humana", tendo em conta a doença do ex-banqueiro, que esta sexta-feira compareceu no julgamento do caso EDP.

À saída, o advogado Francisco Proença de Carvalho justificou a decisão de interromper a audição em tribunal para o julgamento com a doença do seu constituinte, apelando à defesa da "dignidade humana do doutor Ricardo Salgado", lembrando que a doença de Alzheimer "não é brincadeira nenhuma".

Proença de Carvalho critica, ainda, a justiça portuguesa e alerta que se esta "continuar a comportar-se de uma maneira quase indiferente a esta situação", o Estado português "será, de certeza, condenado no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos", disse.

Ainda assim, o advogado do ex-banqueiro não tem dúvidas que, "mais tarde ou mais cedo", "a justiça portuguesa será digna da sua história humanista e democrática".

Ricardo Salgado está a ser julgado no Caso EDP por corrupção ativa, branqueamento de capitais, num processo onde estão incluídos o ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, e a sua mulher Alexandra Pinho.