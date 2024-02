​Depressão Karlotta. Mau tempo afeta norte e centro do país

Os efeitos da depressão Karlotta já se fazem sentir, esta quinta-feira. O mau tempo regista-se, sobretudo, nas zonas norte e centro, com particular destaque para a área metropolitana do Porto.

A Proteção Civil registou, até às 13h00, um total de 146 ocorrências a nível nacional, com 28 na área metropolitana do Porto, confirma à Renascença o comandante de operações da Proteção Civil, Paulo Santos, que adianta que os danos registados foram, sobretudo, "quedas de árvores e estruturas". "O vento atuou aqui como elemento potenciador destas ocorrências", afirma.

Paulo Santos assegura, ainda, que não há registo de feridos nem danos muito avultados.

Um novo balanço será feito às 18h00 pela Proteção Civil, com dados atualizados sobre as ocorrências.

[Notícia atualizada às 16h35 de 8 de fevereiro de 2024]