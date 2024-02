Colisão frontal faz dois feridos graves e corta estrada nacional em Melgaço

Uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras feriu, esta quinta-feira, quatro homens, dois com gravidade, e cortou a circulação rodoviária na Estrada Nacional (EN) 202, em Penso, Melgaço, revelou a Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional do Alto Minho, o acidente ocorreu às 11h49 e, cerca das 13h30, a EN 202 mantinha-se cortada.

A mesma fonte adiantou que os dois feridos graves, dois homens com idades entre os 20 e os 52 anos, foram transportados ao hospital de Braga.

Os outros dois feridos ligeiros foram conduzidos ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Ao local compareceram 18 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros Voluntários de Melgaço e Monção e a GNR.

ABC//LIL.