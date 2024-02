Um voo da Emirates com destino a Lisboa foi desviado esta quinta-feira para Faro, avança o Correio da Manhã.

O avião, proveniente do Dubai e com chegada prevista ao Aeroporto Humberto Delgado para as 12h00 falhou a primeira aproximação à pista e voltou a ganhar altitude, voando em círculos durante uma hora na zona da Área Metropolitana de Lisboa até se deslocar até Faro, aterrando por volta das 13h15.

[em atualização]