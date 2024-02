Agitação marítima põe três distritos sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja os distritos de Braga, Viana do Castelo e Porto entre as 12h00 e as 18h00 desta quinta-feira, devido à previsão de “ondas de sudoeste com cinco a 5,5 metros”.

Viana do Castelo está ainda sob aviso laranja, devido a ventos de sul-sudoeste com rajadas até 100 quilómetros por hora no litoral, e até 110 quilómetros por hora nas terras altas, entre as 12h00 e as 18h00 de hoje.

Já Beja, Lisboa, Setúbal e Faro vão estar sob aviso laranja, entre as 15h00 de sexta-feira e as 00h00 de sábado por causa da previsão de “ondas de oeste com cinco a seis metros, podendo atingir 10 metros de altura máxima”.

Sob aviso amarelo, vão estar, esta quinta-feira, doze distritos do continente: Viseu, Vila Real, Santarém, Portalegre, Bragança, Castelo Branco, Évora e Guarda, devido à previsão de precipitação e vento forte; Aveiro, Coimbra, Faro e Leiria, por causa da agitação marítima, com ondas de sudoeste, com 4 a 5 metros.

Para esta quinta-feira, o IPMA aponta para períodos de chuva, por vezes forte, e persistente no Minho e Douro Litoral. O vento moderado, predominando de sudoeste, soprando forte no litoral, com rajadas até 85 km/h e forte a muito forte nas terras altas, com rajadas que poderão atingir 110 km/h.

Prevê-se também um aumento da agitação marítima no dia 8, com ondas de sudoeste de 4 a 5 metros de altura significativa.

Portugal está a ser afetado por uma superfície frontal fria associada à depressão Karlotta que vai fazer sentir os seus efeitos a partir desta quinta-feira.