Acesso à A4 e ao IP 2 cortado por protestos de agricultores em Macedo de Cavaleiros

O acesso à A4 e ao IP2 está cortado em Macedo de Cavaleiros por causa dos protestos de agricultores.

A Renascença confirmou no local que a GNR está a vedar o acesso à A4 nos dois sentidos e ao IP2.

Centenas de agricultores estão concentrados no nó da Amendoeira, em Bragança, com dezenas de tratores.



A Estrada Nacional 15 também está condicionada junto ao nó de acesso.

À Renascença, os agricultores garantem que "as dúvidas mantêm-se", porque a ministra da Agricultura não conseguiu dar uma data certa sobre quando é que as novas medidas do Governo serão aprovadas pela União Europeia.