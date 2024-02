Simulacro corta A28 na noite desta quarta-feira

A Auto-Estradas Norte Litoral (AENL) alerta para a operação de simulacro na A28, no sentido sul-norte. A partir das 23h00 desta quarta-feira, “vai ser cortado o nó de ligação da EN 104 e retomado mais à frente”, perto da zona industrial e de Vila do Conde (A7), garante o operador do centro de controle de tráfego AENL, Pedro Moreira.

O desvio de trânsito vai ser efetuado através da EN13 e a rodovia vai ser reaberta “aproximadamente” às duas da manhã de quinta-feira. A simulação de acidente vai envolver, no local, entre 100 e 150 operacionais da Proteção Civil, Polícia de Segurança Pública, Bombeiros e trabalhadores da concessionária.

Esta operação testa “a eficácia de meios e a capacidade de resposta” em eventual situação de emergência. “É da nossa responsabilidade prestar assistência”, partilha.

Em comunicado, a concessionária espera que os condutores prestem “a máxima atenção e respeito pela sinalização provisória colocada na A28”, agradecendo a compreensão pela interrupção da via.

Estas iniciativas recorrentes integram o serviço de vigilância da concessionária, atenta aos “alertas dos utentes”, e pretendem não comprometer a assistência de socorro nos 90 km que são responsáveis na A28 e 25 km na A27.

A AENL está disponível 24 horas para esclarecimentos na linha 220 429 344.