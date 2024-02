Polícias dizem que suplemento salarial para agentes secretos é convite ao protesto

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) diz que a notícia de que os agentes dos serviços de informação receberam um suplemento salarial em dezembro é um "convite ao protesto".

Segundo o "Público", o Presidente da República deu o aval a um aumento do Governo aos trabalhadores do Sistema de Informação da Portuguesa um mês antes do diploma do Governo que regulou o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ e outro diploma que procedeu à valorização remuneratória da Polícia Municipal.



À Renascença, Paulo Santos lamenta que a informação tenha sido "blindada para o exterior" e realça que os profissionais da GNR e PSP "a cada dia que passa são confrontados com informações que excluem sempre as valorizações remuneratórias e a valorização da sua carreira".

O representante da ASPP confirma, ainda, que esta quinta-feira haverá um novo protesto da PSP, em Lisboa.

Vários agentes prometem concentrar-se na Calçada da Ajuda, a partir das 08h00, frente à sede do corpo de intervenção. Trata-se de uma manifestação de solidaeriedae para com o Corpo da PSP que foi extinto depois de apresentar baixa médica antes do jogo do Benfica com o Gil Vicente.